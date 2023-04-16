Простоволосая, лицо в рытвинах, глазки-щелки: Алла Пугачева на Пасху нарядилась в белый наряд, подчеркнувший изъяны во внешности

Певица Алла Пугачева уже второй год с семьей живет в Израиле. Однако Примадонна чтит традиции, которые соблюдала, живя в России, и отмечает православные праздники.

В это воскресенье Алла Пугачева поздравила поклонников с Пасхой. Алла Пугачева вышла на связь с подписчиками микроблога, поделившись своим снимком, на котором запечатлена на фоне нежных цветов.

Алла Борисовна в честь праздника нарядилась в белый наряд - блузу и юбку, сделав акцент на талии с помощью широкого белого ремня. Волосы Примадонны распущены и струятся по плечам.

Белый наряд сыграл против своей обладательницы. На лице Аллы Борисовны видны рытвины, которые могут появляться у женщин ее возраста, а глаза превратились в щелки.

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