«Таня меня поддержала»: Мусульбес благословила Капаклы на сложный разговор с Африкантовой

Бывший участник «Дома-2» Роман Капаклы оправдался за сообщение, которое отправил Марине Африкантовой.

Находясь в Дубае, молодой человек решил вызвать на разговор жену, которой изменил с Таней Мусульбес. Марина Африкантова вступать в переписку с мужем-предателем не стала, а вместо этого выложила скрин сообщения в телеграм-канал. Африкантова сделала акцент на том, что переговоры нужно было вести с ней до побега на Бали с Мусульбес.

Рома Капаклы в ответ заявил, что предлагал пообщаться и до отъезда из Дубая на Бали. Теперь же она дал понять, что больше не будет инициировать переговоры с Мариной Африкантовой.

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