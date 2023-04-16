«Таня меня поддержала»: Мусульбес благословила Капаклы на сложный разговор с Африкантовой

Бывший участник «Дома-2» Роман Капаклы оправдался за сообщение, которое отправил Марине Африкантовой.
Находясь в Дубае, молодой человек решил вызвать на разговор жену, которой изменил с Таней Мусульбес. Марина Африкантова вступать в переписку с мужем-предателем не стала, а вместо этого выложила скрин сообщения в телеграм-канал. Африкантова сделала акцент на том, что переговоры нужно было вести с ней до побега на Бали с Мусульбес.
Рома Капаклы в ответ заявил, что предлагал пообщаться и до отъезда из Дубая на Бали. Теперь же она дал понять, что больше не будет инициировать переговоры с Мариной Африкантовой.
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«Аккуратно написал с чужого номера, потому что везде в ЧС. До Бали, кстати, также пытался поговорить, но везде летел в «черный список». В общем, хотел поговорить, как взрослые люди, и моментально это было выложено в Сеть, без какого-либо ответа мне. Я считаю этот шаг правильным с моей стороны. Таня меня поддержала. Ее мнение для меня важно, в первую очередь. Но участвовать в очередных «информационных баталиях» не хочу. По крайней мере, не входило в планы. Поэтому дальше наслаждаюсь своей жизнью, что и делал ранее», - написал в телеграм-канале Рома Капаклы.