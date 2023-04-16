«Копите, копите»: Григорий Лепс назвал баснословную сумму, за которую готов выступать на праздниках

Исполнитель Григорий Лепс рассказал, сколько зарабатывает на корпоративах.
Лепс может приехать практически к любому. Он готов развлекать публику и в день рождения, и в другой праздник. Но есть нюанс. Заказчик должен подготовить для него десять миллионов рублей.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
«Недорого! 10 миллионов рублей – и я у вас. Копите, копите. Собирайте с миру по нитке. Я могу и день рождения. Водки выпью и устрою вам праздник», – отметил артист во время программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ.
Напомним, ранее коллега Григория Лепса – Филипп Киркоров – в срочном порядке ушил все вещи после резкого похудения.