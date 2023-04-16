«Копите, копите»: Григорий Лепс назвал баснословную сумму, за которую готов выступать на праздниках

Исполнитель Григорий Лепс рассказал, сколько зарабатывает на корпоративах.

Лепс может приехать практически к любому. Он готов развлекать публику и в день рождения, и в другой праздник. Но есть нюанс. Заказчик должен подготовить для него десять миллионов рублей.

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