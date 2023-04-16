«Копите, копите»: Григорий Лепс назвал баснословную сумму, за которую готов выступать на праздниках

Григорий Лепс

Григорий Лепс. Фото: Global Look Press 

Исполнитель ответил на вопрос о своих заработках.

Исполнитель Григорий Лепс рассказал, сколько зарабатывает на корпоративах.

Лепс может приехать практически к любому. Он готов развлекать публику и в день рождения, и в другой праздник. Но есть нюанс. Заказчик должен подготовить для него десять миллионов рублей.

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«Недорого! 10 миллионов рублей – и я у вас. Копите, копите. Собирайте с миру по нитке. Я могу и день рождения. Водки выпью и устрою вам праздник», – отметил артист во время программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ.

Напомним, ранее коллега Григория Лепса – Филипп Киркоров – в срочном порядке ушил все вещи после резкого похудения.

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