«Хорошо с такою мамой»: Лиза Галкина в белом платьице и с тугими косичками поздравила Аллу Пугачеву с днем рождения

Накануне, 15 апреля, отметила свое 74-летие Примадонна. Алла Пугачева уже второй год подряд встречает свой праздник в Израиле. На этот раз рядом с ней не было мужа Максима Галкина*. Он гастролирует и поздравил Аллу Пугачеву дистанционно, оставив именинницу без видео-записи поздравлений детей, которые делал каждый год для семейного архива.

Так что, Максим Галкин* разместил в микроблоге видео, записанные еще в России. В кадре близнецы Гарри и Лиза трогательно поздравляют маму Аллу Пугачева с очередной датой.