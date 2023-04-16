«Хорошо с такою мамой»: Лиза Галкина в белом платьице и с тугими косичками поздравила Аллу Пугачеву с днем рождения

Накануне, 15 апреля, отметила свое 74-летие Примадонна. Алла Пугачева уже второй год подряд встречает свой праздник в Израиле. На этот раз рядом с ней не было мужа Максима Галкина*. Он гастролирует и поздравил Аллу Пугачеву дистанционно, оставив именинницу без видео-записи поздравлений детей, которые делал каждый год для семейного архива.
Так что, Максим Галкин* разместил в микроблоге видео, записанные еще в России. В кадре близнецы Гарри и Лиза трогательно поздравляют маму Аллу Пугачева с очередной датой.
«Можно обойти весь свет – мамы лучше в мире нет. На царапинку подуешь, приласкаешь, поцелуешь», - продекламировал Гарри
«Ты утешишь, если грустно. Ты накормишь очень вкусно. Хорошо с такою мамой. Будь всегда счастливой самой», - прочитала поздравление Лиза.
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Лиза предстала в кадре в белом платье, с цветастой сумочкой через плечо и тугими косичками.
«Поздравления Алле от детей с 2018 по 2020. В прошлом году не снимали, в этом я на гастролях - пропустил», - подписал кадры Максим Галкин*.
* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.
Лиза Галкина. Фото: скрин соцсети