«Я смотрю на суши, а там личинки завелись»: Бен Аффлек рассказал, каким неряхой был в молодости Мэтт Деймон

Голливудские актеры Бен Аффлек и Мэтт Деймон – старинные друзья. А еще они когда-то были соседями по квартире, и у Бена остались не самые приятные воспоминания об этом периоде.

В начале своей карьеры в Голливуде Мэтт, Бен и его брат Кейси Аффлек снимали одну квартиру на троих. В новом интервью муж Дженнифер Лопес признался, что никому не пожелал бы жить с Деймоном. По его словам, как сосед по комнате Мэтт был просто ужасен. Он часто не оплачивал коммунальные счета, а собирать и выбрасывать мусор вообще не считал нужным.

Через пару лет совместной жизни Бен и Кейси объявили забастовку. Они решили больше не убираться в квартире, чтобы дождаться, когда Деймон сдастся и сам наведет порядок. «Эксперимент» длился две недели, после чего братья поняли, что их план провалился.