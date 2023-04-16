«Я смотрю на суши, а там личинки завелись»: Бен Аффлек рассказал, каким неряхой был в молодости Мэтт Деймон

Голливудские актеры Бен Аффлек и Мэтт Деймон – старинные друзья. А еще они когда-то были соседями по квартире, и у Бена остались не самые приятные воспоминания об этом периоде.
В начале своей карьеры в Голливуде Мэтт, Бен и его брат Кейси Аффлек снимали одну квартиру на троих. В новом интервью муж Дженнифер Лопес признался, что никому не пожелал бы жить с Деймоном. По его словам, как сосед по комнате Мэтт был просто ужасен. Он часто не оплачивал коммунальные счета, а собирать и выбрасывать мусор вообще не считал нужным.
Через пару лет совместной жизни Бен и Кейси объявили забастовку. Они решили больше не убираться в квартире, чтобы дождаться, когда Деймон сдастся и сам наведет порядок. «Эксперимент» длился две недели, после чего братья поняли, что их план провалился.
«Однажды мы пришли домой. А Мэтт там, в шортах и футболке, играет в хоккей на приставке Sega 92-го года посреди того, что было нашей гостиной, окруженный концентрированными кругами мусора, — рассказал Бен в передаче The Late Late Show. — Коробки из-под пиццы... Я смотрю на суши, которым уже полторы недели, а там личинки. И мы сказали: «Все, мы сдаемся».
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После этой «веселой» истории Аффлек назвал жену Деймона Лусиану ангелом за то, что она вытерпела такого неряшливого мужа.
«Для тебя есть место на небесах», - обратился актер к супруге своего друга.