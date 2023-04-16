«Мы теперь муж и жена»: Саша Гобозов из «Дома-2» женился во второй раз в канун Пасхи – видео бракосочетания

Бывший участник «Дома-2» Саша Гобозов в минувшую субботу, 15 апреля, женился. Он отвел свою избранницу, юристку Светлану Князеву в ЗАГС в канун Пасхи.
В микроблоге счастливый новобрачный поделился кадрами с бракосочетания. Судя по всему, все происходило в Ставропольском крае, на родине Саши Гобозова. Торжество было скромным, с участием только самых близких людей пары.
«Эмоции переполняют, только сегодня я начал осознавать, что мы теперь муж и жена. Спасибо, любимая, за то, что ты появилась в моей жизни. Я тебя очень люблю», - признался Саша Гобозов в любви своей жене в микроблоге.
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Напомним, это вторая попытка Саши Гобозова создать семью. Его первой женой была Алиана Устиненко. От этого брака у Саши Гобозова есть сын Роберт. Избранница Гобозова Светлана Князева тоже имеет опыт семейной жизни, у нее подрастает сын.