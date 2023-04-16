«Мы теперь муж и жена»: Саша Гобозов из «Дома-2» женился во второй раз в канун Пасхи – видео бракосочетания

Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

Напомним, это вторая попытка Саши Гобозова создать семью. Его первой женой была Алиана Устиненко. От этого брака у Саши Гобозова есть сын Роберт. Избранница Гобозова Светлана Князева тоже имеет опыт семейной жизни, у нее подрастает сын.