«Давай попытаемся»: Капаклы из «Дома-2» добивается встречи с Африкантовой в Дубае – молит о пощаде

Бывший участник «Дома-2» Роман Капаклы на днях прилетел в Дубай с Бали. Судя по всему, его целью в Арабских Эмиратах стала жена Марина Африкантова, которой он изменил с Таней Мусульбес.

Оказавшись в Дубае, Роман Капаклы начал атаковать Марину Африкантову сообщениями, пытаясь добиться встречи с ней и вымолить прощение за измену. Марина Африкантова разместила в телеграм-канале скрин сообщения Ромы Капаклы.