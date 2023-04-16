«Давай попытаемся»: Капаклы из «Дома-2» добивается встречи с Африкантовой в Дубае – молит о пощаде

Бывший участник «Дома-2» Роман Капаклы на днях прилетел в Дубай с Бали. Судя по всему, его целью в Арабских Эмиратах стала жена Марина Африкантова, которой он изменил с Таней Мусульбес.
Оказавшись в Дубае, Роман Капаклы начал атаковать Марину Африкантову сообщениями, пытаясь добиться встречи с ней и вымолить прощение за измену. Марина Африкантова разместила в телеграм-канале скрин сообщения Ромы Капаклы.
«Марина, привет. Это Рома. Я в Дубае. Если ты вдруг эмоционально готова, то давай поговорим или хотя бы попытаемся. Надеюсь на положительный ответ. Уверен, обоим после станет легче», - написал Капаклы Африкантовой.
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Но Марина Африкантова о муже-предателе и слышать ничего не хочет. Она заявила, что не готова ни говорить с Ромой Капаклы, ни, тем более, встречаться с ним.
«Хватит мне написывать. Когда надо было поговорить и расставить все точки, улетел на Бали. А тут объявился!» - гневно ответила Африкантова Капаклы в соцсети.
Скрин сообщения ромы Капаклы. Фото: соцсети