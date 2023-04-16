«Это очень больно»: Тарантино объяснил, почему в его фильмах нет постельных сцен

60-летний Квентин Тарантино, который занялся разработкой своего последнего фильма, рассказал журналистам, почему в его киноработах нет постельных сцен. Изображение интима именитый режиссер включил только в криминальную драму «Джеки Браун» 1997 года (между персонажами Роберта Де Ниро и Бриджит Фонда), а больше нигде не использовал.

«Секс не является частью моего видения кино, — сказал Тарантино испанскому изданию Diari ARA. — И правда в том, что в реальной жизни снимать сексуальные сцены очень больно, все очень напряжены… Если раньше это было уже немного проблематично, то сейчас и подавно. Если бы когда-нибудь сексуальная сцена была необходима для сюжета, я бы ее сделал, но пока в этом нет необходимости».

А кровь и насилие, значит, нужны повествованию, да, Квентин?

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Кстати, недавно знаменитый режиссер ответил тем, кому не нравится градус жестокости в его работах.