«Что это: лень, бескультурье, неуважение?»: Запашный раскритиковал пересылаемые в мессенджерах поздравления на Пасху

Настала Пасха, и WhatsApp наполнился однообразными поздравлениями с праздником, которые люди пересылают друг другу. Вас тоже это раздражает?

Своим негодованием по поводу таких поздравителей поделился в Сети народный артист России, знаменитый дрессировщик и общественный деятель Эдгард Запашный.

«Вот прям не понимаю тех людей, которые пересылают поздравления по праздникам и особенно по церковным праздникам. Что это: лень, бескультурье, неуважение? Зачем пересылать? Неужели лень что-то написать от себя, прикрепить картинку или видео, но точно не пересылать то, что прислали тебе!» - написал цирковой артист в Telegram.

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