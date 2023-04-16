«Что это: лень, бескультурье, неуважение?»: Запашный раскритиковал пересылаемые в мессенджерах поздравления на Пасху

Настала Пасха, и WhatsApp наполнился однообразными поздравлениями с праздником, которые люди пересылают друг другу. Вас тоже это раздражает?
Своим негодованием по поводу таких поздравителей поделился в Сети народный артист России, знаменитый дрессировщик и общественный деятель Эдгард Запашный.
«Вот прям не понимаю тех людей, которые пересылают поздравления по праздникам и особенно по церковным праздникам. Что это: лень, бескультурье, неуважение? Зачем пересылать? Неужели лень что-то написать от себя, прикрепить картинку или видео, но точно не пересылать то, что прислали тебе!» - написал цирковой артист в Telegram.
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Подписчики Запашного вступили в дискуссию со звездой. Вот, что они пишут в комментариях:
«Вот полностью согласна! Ощущение, вроде как надо, вот и шлют! Да и надоели эти картинки бесполезные! Позвони лично, да поздравь, если уж так хочется!»
«Это определенная форма равнодушия – отправить ради того, чтобы отправить. А что уж там вложено – не так важно, потому что отметился же дежурно».
«Люди постарше не все умеют сохранять открытки и оттого так делают. Сегодня особенно нужно проявить терпение и понимание к ближним своим».
«Да, к сожалению, этот вроде бы светлый посыл, вызывает раздражение в ответ. Обесценивает очень хороший жест».
«Да, так делают бабулечки и дедулички! И радуются, что хоть это смогли сделать! Не судите строго».
«Вообще не задумываюсь над этим. Какая разница? Человек не забыл, хотя бы так уделил внимание. Я даже не обижаюсь, если на день рождения не поздравляют. Вместе потом вспоминаем и ржем. Мира всем и добра!»
А вы как относитесь к репостам однообразных поздравлений на праздники?