Двойник короля эстрады: «Образ у него тяжелый, Аллу Пугачеву проще показывать, Киркорова сложнее»

Филипп Киркоров

Филипп Киркоров. Фото: Global Look Press

Алексей Егожинский играет важную роль в жизни артиста.

Алексей Егожинский долгие годы работает дублером Филиппа Киркорова. Ему часто приписывают подмены короля эстрады на светских вечеринках, но двойник артиста настаивает на обратном. По его словам, Киркоров лично участвует в проектах, а помощью дублера пользуется в крайних случаях.

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«Мне кажется, даже на съемках новогоднего фильма-пародии на "Иронию судьбы" он сам играл. Он тогда был после операции, видно, что немного припухшее лицо, но все же выглядел Филипп отлично <…> Когда я его подменяю в съемках, меня часто снимают со спины, в профиль. Такие кадры, где нужны ноги, руки и проходка», — утверждает Егожинский.

Он отметил, что все, что он делает — на уровне бурлеска. Как актер он может повторить образ звезды с помощью грима и определенных движений, но длительно это продолжаться не может — рано или поздно публика заподозрит подмену.

«Я профессиональный актер, я могу выйти на сцену и приковать к себе зрительный зал на какое-то время, используя сходство со звездой. Но это всего лишь грим и актерское умение подавать образ. Да, образ тяжелый, Аллу Пугачеву проще показывать, Киркорова – сложнее», — цитирует Егожинского «Царьград».

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