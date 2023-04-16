Кастинг-директор бондианы рассказала, какого актера ищут на роль нового агента 007

Вопрос, какой актер заменит Дэниела Крейга в роли Джеймса Бонда будоражит зрителей уже несколько нет. В разное время назывались кандидатуры разных артистов, известных и не очень. В том числе, достаточно молодых ребят.
Но на днях директор по кастингу шпионской франшизы Дебби Макуильямс рассказала в новом интервью, что от идеи брать молодого актера создатели бондианы отказались.
«Когда мы начинали, было немного другое ощущение. Мы смотрели на многих молодых актеров, и я просто не думаю, что у них был авторитет. У них не было опыта, у них не было умственных способностей, чтобы взять на себя эту роль, потому что это не просто взять на себя часть фильма, это огромная ответственность, - рассказала она изданию RadioTimes. - В итоге мы как бы отбросили эту идею, вернулись к чертежам и начали заново».
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Кастинг-директор добавила, что кандидату на роль Бонда не обязательно иметь огромное число блокбастеров за душой. Это вполне может быть малоизвестный актер.
«Тимоти Далтон был известен, но на самом деле он был известен как шекспировский актер. Пирс Броснан был известен, но в основном по сериалам. Роджер Мур тоже был известен по телевидению. Шон Коннери вообще не был известен — никто о нем не слышал, — рассуждает Макуильямс. — Определенная аудитория слышала о Дэниеле Крейге, но это была больше публика независимого кино. На самом деле он вообще не снимался в крупных коммерческих фильмах, «Слоеный торт» (криминальная драма 2004 года, - Прим. авт.), я полагаю, был самым популярным фильмом, если можно так выразиться, из всего, что он делал до Бонда, но он не был очень известным актером».
Добавим, что ранее Дэниел Крейг сказал, что ему безразлично, кто будет следующим агентом 007 в кино, но дал совет новому актеру.