Кастинг-директор бондианы рассказала, какого актера ищут на роль нового агента 007

Вопрос, какой актер заменит Дэниела Крейга в роли Джеймса Бонда будоражит зрителей уже несколько нет. В разное время назывались кандидатуры разных артистов, известных и не очень. В том числе, достаточно молодых ребят.

Но на днях директор по кастингу шпионской франшизы Дебби Макуильямс рассказала в новом интервью, что от идеи брать молодого актера создатели бондианы отказались.

«Когда мы начинали, было немного другое ощущение. Мы смотрели на многих молодых актеров, и я просто не думаю, что у них был авторитет. У них не было опыта, у них не было умственных способностей, чтобы взять на себя эту роль, потому что это не просто взять на себя часть фильма, это огромная ответственность, - рассказала она изданию RadioTimes. - В итоге мы как бы отбросили эту идею, вернулись к чертежам и начали заново».

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