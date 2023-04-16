Корона из пены на голове: Джейкоб из «Сумерек» поделился горячими фотографиями в ванне

Оборотням тоже нужно мыться. На днях 31-летний американский актер Тейлор Лотнер (он же Джейкоб из «Сумерек») поделился с подписчиками горячими фото из ванной. Обнаженный актер предстал в облаке из пены и сделал себе пенную «корону» на голове.
«Потратил 45 минут на установку этой ванны только для того, чтобы вспотеть через 5 минут после залезания в нее», - пошутил молодой артист.
Тейлор Лотнер в ванне. Фото: соцсети
Интересно, кто снимает его в этой пикантной обстановке. Уж не жена ли, которая является полной тезкой американского красавчика?
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Напомним, некогда у актера был роман с известной певицей Тейлор Свифт, но женился он в итоге (в ноябре 2022 года) на обычной медсестре Тейлор Доум.