В это сложно поверить! Роман Костомаров может снова вернуться на лед — громкое заявление техника-протезиста

Сложные хирургические манипуляции в лечении фигуриста Романа Костомарова, казалось, поставили крест на любимом деле. Надежду вселил техник-протезист. От специалиста стало известно, что в будущем, когда организм окончательно восстановится, олимпийский чемпион может снова вернуться на лед.

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По словам Александра Пронина, благодаря современным технологиям и качественной разработке протезов, Костомаров сможет радовать себя привычным делом, правда, уже в качестве любителя. Как бы ни было, но то, что прежде считалось невозможным, стало явью, и зависит эта реальность во многом от организма спортсмена.

«Организмы у всех разные. Тут не угадаешь, как он себя поведет. Все будет зависеть от того, насколько протезы приживутся, и вообще еще от очень многих факторов. От того, как у Романа в целом пойдут дела, и, конечно, от воли Божьей», — заявил эксперт.

По материалам msk1.ru