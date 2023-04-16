Пугачева может спеть для россиян: «Это вопрос цены. Если нарисуется цифра с большими нулями, она задвинет свои принципы»

Алла Пугачева завершила свою карьеру почти 15 лет назад — прощальный тур Примадонны состоялся в марте 2009 года. Сейчас звезда не дает концерты и прекрасно себя ощущает в Израиле, куда вместе с детьми и мужем перебралась больше года назад. Всю себя Примадонна посвятила двойняшкам Лизе и Гарри.

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Однако крест на карьере Пугачевой ставить не стоит, уверен промоутер Сергей Лавров. Зная отношение Аллы Борисовны к деньгам, он не исключил камбэк артистки на сцену.

«В данный момент Алла не выступает, но Пугачева всегда уважала деньги. Это вопрос цены. Если сейчас нарисуется большая цифра с большими нулями, она задвинет свои принципы», — выдал Лавров, подчеркнув, что жизненные принципы звезды всегда соизмерялись с количеством денег.

«Соответственно, поступит хорошее предложение – она может согласиться работать», — объяснил он.

Ранее эксперт озвучил сумму, которая, вероятнее всего, устроит Аллу Пугачеву и та еще споет.

По материалам «МК»