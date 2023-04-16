Словно заброшенная: могила Нины Ургант пустует без памятника — вот что говорят родственники

Словно заброшенная: могила Нины Ургант пустует без памятника — вот что говорят родственники

Нина Ургант. Фото: Global Look Press

По правилам памятник можно ставить спустя год, но прошло гораздо больше времени.

Прошло больше года, как не стало Нины Ургант. Однако могила актрисы до сих пор пустует без памятника, напоминая заброшенный погост. По личным причинам родственники избрали тактику «семь раз отмерь» и не торопятся с возведением монумента.

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Из слов сына покойной, Андрея Ургант, следует, что такая картина может наблюдаться еще продолжительное время. Чтобы возвести монумент нужно понимать концепцию, но ее в звездной семье пока не определили.

«Мы еще не определились с тем, каким должен быть монумент, думаем», — выпалил отец Ивана Урганта.

По словам мужчины, рассматриваются разные варианты — это может быть памятник или даже надгробие. Конечно, можно было пойти по легкому пути и не заморачиваться, но в решении сначала придумать идею, и только потом приступать к реализации, в звездной семье проголосовали единогласно.

«Можно поставить просто монумент из золота или другого драгоценного материала. Но, во-первых, это не по нашим средствам. Да и нужно ли это? Так что мы сейчас стараемся придумать концепцию. Думаю, что летом будем решать этот вопрос вплотную», — цитирует сына умершей звезды prozvezd.info.

Нина Ургант, напомним, скончалась 3 декабря 2021 года. Советской и российской актрисе было 92 года. Известно, что в последнее время артистка почти не выходила из дома.

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