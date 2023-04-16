Промоутер о концерте Пугачевой в России: «За 300 тысяч евро она вряд ли куда-то поедет, нужно давать большую сумму»

15 апреля Алла Пугачева отметила 74-летие. Примадонна давно покончила с выступлениями на большой сцене и даже привычные 300 тысяч евро за приватный концерт для нее уже не мотивация.

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Известный промоутер Сергей Лавров считает, что звезду, которая больше года живет в Израиле, еще можно услышать вживую. Для этого Примадонну нужно замотивировать солидным гонораром — гораздо большим, чем звезда получала в годы регулярных выступлений.

«Сейчас она за эти деньги (300 тысяч евро — прим.ред.) вряд ли куда-то поедет. Ее нужно удивлять другими цифрами, давать большую сумму. Надо предлагать в районе миллиона евро за приезд», — уверен Лавров.

Сумма неприлично высокая, поэтому таких предложений у Примадонны пока нет. Промоутер убежден, что ровно по этой причине Алла Борисовна не работает в настоящий момент.

По материалам «МК»