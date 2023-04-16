Гарик Харламов перестал скрывать отношения и впервые рассказал о возлюбленной: «Она лучшая в мире»

После расставания с актрисой Кристиной Асмус Гарик Харламов закрутил роман с коллегой по сериалу «Гусар», где сыграл главную роль — Катериной Ковальчук.

Пара не афишировала отношения, придерживаясь принципа «личное не публичное», поэтому то, как развивалось их общение, было построено на догадках. Через время поползли слухи, что влюбленные расстались, но и эти домыслы остались без внимания звезд.

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Спустя месяцы первым проболтался сам Харламов. На съемках премьерного выпуска «Шоу Воли» шоумен расслабился и позволил себе немного откровений.

«Что с личной жизнью? Все замечательно. У меня есть девушка Катя. Она прекрасная, великолепная, замечательная и лучшая в мире», — заявил резидент Comedy Club, дав понять, что до сих пор в отношениях с Ковальчук.

Если все действительно так и пара не прерывала отношения, то, получается, что Харламов и Ковальчук вместе с 2021 года. Осенью 2022-го они впервые вместе вышли в свет.

По материалам Super.ru