«Не буду лукавить»: Алсу призналась, что часто прибегает к «уколам красоты»

Исполнительница Алсу заявила, что походы к косметологу и инъекции в лицо – для нее не редкость.

Алсу рассказала, как ухаживает за кожей лица. Оказалось, певица поддерживает моложавую внешность при помощи уходах процедур в кабинете косметолога.

«К косметологическим процедурам прибегаю, что уж тут скрывать. Не буду лукавить. Делаю уколы красоты, какие-то аппаратные процедуры. Не помню их названия, очень сложные, потому что доверяюсь полностью специалистам. Я начала делать процедуры после 30 лет», – призналась Алсу.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».