«Не буду лукавить»: Алсу призналась, что часто прибегает к «уколам красоты»

Исполнительница Алсу заявила, что походы к косметологу и инъекции в лицо – для нее не редкость.
Алсу рассказала, как ухаживает за кожей лица. Оказалось, певица поддерживает моложавую внешность при помощи уходах процедур в кабинете косметолога.
«К косметологическим процедурам прибегаю, что уж тут скрывать. Не буду лукавить. Делаю уколы красоты, какие-то аппаратные процедуры. Не помню их названия, очень сложные, потому что доверяюсь полностью специалистам. Я начала делать процедуры после 30 лет», – призналась Алсу.
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«Я против экстремальных вещей, когда это видно. Например, когда делают губы или скулы. Это надо женщинам оставить, я считаю. К ухоженным мужским рукам отношусь хорошо, считаю, что руки должны быть аккуратными, чистыми», – добавила Алсу в своем микроблоге.
Напомним, ранее Алсу в самом модном плаще сезона предстала на прогулке с подругами.