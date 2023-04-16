«Чувствовала себя виноватой»: Любовь Аксенова рассказала, как порвала с манипулятором

Исполнительница главной роли в новом сериале «Жить жизнь» Любовь Аксенова рассказала о неудачном опыте любовных отношений.
Как и ее героиня, Аксенова когда-то стала жертвой манипулятора. Знаменитость поделилась воспоминаниями давнего романа.
«Человек мог пропасть на неделю безо всякого повода. Я постоянно чувствовала себя виноватой. Но теперь понимаю, что это типичное состояние жертвы в подобных отношениях. Любая небезупречность с моей стороны вызывала обвинения», – отметила Аксенова.
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«Я все время переживала, что со мной что-то не так. Все строилось на страхе потерять отношения. «И слава Богу!» – понимаю сейчас. Но тогда в силу юности и внутренней незрелости испытывала тревогу и сомневалась в себе», – добавила актриса в беседе с ria.ru.
Напомним, ранее стало известно, как выглядит муж звезды «Мажора» Аксеновой, которого она скрывала от публики.