«Чувствовала себя виноватой»: Любовь Аксенова рассказала, как порвала с манипулятором

Любовь Аксенова

Любовь Аксенова. Фото: соцсети 

Актриса счастлива в браке с режиссером Павлом Аксеновым. Однако так было не всегда.

Исполнительница главной роли в новом сериале «Жить жизнь» Любовь Аксенова рассказала о неудачном опыте любовных отношений.

Как и ее героиня, Аксенова когда-то стала жертвой манипулятора. Знаменитость поделилась воспоминаниями давнего романа.

«Человек мог пропасть на неделю безо всякого повода. Я постоянно чувствовала себя виноватой. Но теперь понимаю, что это типичное состояние жертвы в подобных отношениях. Любая небезупречность с моей стороны вызывала обвинения», – отметила Аксенова.

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«Я все время переживала, что со мной что-то не так. Все строилось на страхе потерять отношения. «И слава Богу!» – понимаю сейчас. Но тогда в силу юности и внутренней незрелости испытывала тревогу и сомневалась в себе», – добавила актриса в беседе с ria.ru.

Напомним, ранее стало известно, как выглядит муж звезды «Мажора» Аксеновой, которого она скрывала от публики.

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