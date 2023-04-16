«Чувствовала себя виноватой»: Любовь Аксенова рассказала, как порвала с манипулятором

Исполнительница главной роли в новом сериале «Жить жизнь» Любовь Аксенова рассказала о неудачном опыте любовных отношений.

Как и ее героиня, Аксенова когда-то стала жертвой манипулятора. Знаменитость поделилась воспоминаниями давнего романа.

«Человек мог пропасть на неделю безо всякого повода. Я постоянно чувствовала себя виноватой. Но теперь понимаю, что это типичное состояние жертвы в подобных отношениях. Любая небезупречность с моей стороны вызывала обвинения», – отметила Аксенова.

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