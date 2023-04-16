«Сидело 12 портных днем и ночью»: Филипп Киркоров в срочном порядке ушивал все вещи после резкого похудения

Стало известно, как живет исполнитель Филипп Киркоров после своего кардинального преображения.

Оказалось, поп-королю после резкого похудения пришлось перешивать большую часть своего огромного гардероба. Артист потерял четыре килограмма и это заметно отразилось на одежде артиста.

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