«Сидели 12 портных днем и ночью»: Филипп Киркоров в срочном порядке ушивал все вещи после резкого похудения

Филипп Киркоров

Филипп Киркоров. Фото: соцсети 

Как изменилась жизнь певца после пластических операций.

Стало известно, как живет исполнитель Филипп Киркоров после своего кардинального преображения.

Оказалось, поп-королю после резкого похудения пришлось перешивать большую часть своего огромного гардероба. Артист потерял четыре килограмма и это заметно отразилось на одежде артиста.

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«После того, как Филипп похудел на четыре размера, пришлось все ушивать. Сидели 12 портных днем и ночью, чтобы все было вовремя. Брюки с 58 размера стали 52», – признался стилист поп-короля Максим.

 «Перевязки мне помогают делать, есть помощница. Ношу белье и специальные чулки, чтобы не было тромбоза», – рассказал Филипп Бедросович.

К слову, Киркоров заявил, что ему сложно остановиться от частых вмешательств в свою внешность.

 «Ловишь некий кураж, видишь результаты налицо, изменения, получаешь комплименты, тебе это приятно и ты не можешь остановиться», – отметил Филипп Киркоров в программе «Ты не поверишь!» на НТВ.

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