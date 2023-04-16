«Сидели 12 портных днем и ночью»: Филипп Киркоров в срочном порядке ушивал все вещи после резкого похудения

Стало известно, как живет исполнитель Филипп Киркоров после своего кардинального преображения.
Оказалось, поп-королю после резкого похудения пришлось перешивать большую часть своего огромного гардероба. Артист потерял четыре килограмма и это заметно отразилось на одежде артиста.
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«После того, как Филипп похудел на четыре размера, пришлось все ушивать. Сидели 12 портных днем и ночью, чтобы все было вовремя. Брюки с 58 размера стали 52», – признался стилист поп-короля Максим.
«Перевязки мне помогают делать, есть помощница. Ношу белье и специальные чулки, чтобы не было тромбоза», – рассказал Филипп Бедросович.
К слову, Киркоров заявил, что ему сложно остановиться от частых вмешательств в свою внешность.
«Ловишь некий кураж, видишь результаты налицо, изменения, получаешь комплименты, тебе это приятно и ты не можешь остановиться», – отметил Филипп Киркоров в программе «Ты не поверишь!» на НТВ.