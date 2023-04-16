«У меня нет времени подумать»: Ольга Бузова рассказала о конфузах на сцене

Исполнительница Ольга Бузова рассказала, как она справлялась с курьезными моментами на сцене.
В начале карьеры артисты сталкиваются с трудностями во время выступлений. Что-то может не получаться. И не у всех хватает сил просто забыть унижения и идти дальше. Ольга Бузова вспомнила, как это происходило в ее случае.
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Бузова заявила, что конфузов на сцене с ней не случалось. Были лишь непредвиденные ситуации. С ними ей помогал справиться бокс. Скорость принятия решения у Ольги быстрая. Поэтому она и не боится выходить на сцену.
«У меня очень быстрая реакция, я спортсменка, в какой-то степени, занимаюсь боксом. У меня нет времени подумать, надо быстро принимать решение. Я вообще счастлива каждую секунду, поэтому с этим словом не хочу знакомиться», – отметила Бузова в беседе с vnimanie.pro.
Напомним, ранее с Ольги Бузовой потребовали миллион евро.