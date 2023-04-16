«У меня нет времени подумать»: Ольга Бузова рассказала о конфузах на сцене

Исполнительница Ольга Бузова рассказала, как она справлялась с курьезными моментами на сцене.

В начале карьеры артисты сталкиваются с трудностями во время выступлений. Что-то может не получаться. И не у всех хватает сил просто забыть унижения и идти дальше. Ольга Бузова вспомнила, как это происходило в ее случае.

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Бузова заявила, что конфузов на сцене с ней не случалось. Были лишь непредвиденные ситуации. С ними ей помогал справиться бокс. Скорость принятия решения у Ольги быстрая. Поэтому она и не боится выходить на сцену.