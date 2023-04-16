Весь дом благоухает: Татьяна Навка похвасталась букетами цветов, которыми уставлен особняк после дня рождения

Татьяна Навка

Татьяна Навка. Фото: соцсети звезды

Фигуристка решила показать, как красиво в ее семейном гнездышке.

Татьяна Навка уже много лет танцует на льду. В свое время она стала олимпийской чемпионкой. Теперь спортсменка создает фееричные ледовые представления. Она катается с Петром Чернышевым и другими известными фигуристами. 13 апреля Навка отметила свой день рождения. Ее трогательно поздравила дочка Надежда Пескова. 

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На этот раз Навка решила показать, что ей подарили. Она сняла свой загородный особняк, где все оказалось уставлено букетами цветов. Корзинки стояли на полу, а также на большом столе в гостиной. А также цветы были у камина, на журнальном столике и напротив панорамного окна.  Несколько букетов были на комоде и просто стояли в коридоре.

«Какая красота! Спасибо всем друзьям! Всем родным и близким!» – сказала звезда.

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