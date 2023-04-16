Весь дом благоухает: Татьяна Навка похвасталась букетами цветов, которыми уставлен особняк после дня рождения

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На этот раз Навка решила показать, что ей подарили. Она сняла свой загородный особняк, где все оказалось уставлено букетами цветов. Корзинки стояли на полу, а также на большом столе в гостиной. А также цветы были у камина, на журнальном столике и напротив панорамного окна. Несколько букетов были на комоде и просто стояли в коридоре.