Валя Карнавал в тонком платье козырнула фигурой «восьмеркой»: упругие «дыньки» на виду

Валя Карнавал уже давно стала известной персоной. Она снимает ролики для соцсетей, которые становятся топовыми, а также поет. Артистка не раз выступала на фестивалях и премиях. В свой 21 год она готовила к свадьбе со спортсменом Сашей Стоуном. Однако 15 апреля звезда намекнула, что рассталась с ним.
В этот же день Валя поделилась кадрами из новой фотосессии. Она позировала в алом платье в облипку. Певица едва прикрыла бедра, натянув руками ткань пониже. Она засветила свои шаровидные прелести сквозь тонкую ткань. Также виднелись стринги. Карнавал подчеркнула свою фигуру «восьмерку».
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Валя Карнавал. Фото: соцсети звезды
Поклонники были восхищены тем, как выглядит блогерша. Она получила сотни комплиментов. «Ох, как хороша», «Неужели такую упустил?», «А тут все очень эстетично», «Как вашей груди тесно», «Ой, что вы творите», «Ну маловат наряд», «Какие ножки — ням», — стали писать подписчики.