Валя Карнавал в тонком платье козырнула фигурой «восьмеркой»: упругие «дыньки» на виду

В этот же день Валя поделилась кадрами из новой фотосессии. Она позировала в алом платье в облипку. Певица едва прикрыла бедра, натянув руками ткань пониже. Она засветила свои шаровидные прелести сквозь тонкую ткань. Также виднелись стринги. Карнавал подчеркнула свою фигуру «восьмерку».

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».