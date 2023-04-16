Кристина Асмус распахнула жакет, оголив свои прелести на вечеринке: с размахом отметила 35-летие (видео)

Кристина Асмус уже больше 10 лет строит карьеру. Она стала известной благодаря сериалу «Интерны». После развода с Гариком Харламовым актриса стала чаще соглашаться на более смелые роли. Также она теперь часто делится смелыми кадрами в соцсети. Недавно ее поддержала Ксения Собчак, встретив на красной дорожке.
На этот раз Асмус решила отметить юбилей. В честь своего 35-летия она устроила вечеринку. Актриса позвала друзей и близких. Она появилась на публике в брючном костюме цвета яичной скорлупы. Именинница пустилась в пляс. Она распахнула жакет, блеснув своими прелестями в лифчике. Кристина весь вечер принимала поздравления и веселилась.
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Поклонники восхитились тем, как выглядит Кристина. Многие отметили, что любят ее за смелость и непринужденность. «Вот это отрыв», «Какая красотка», «Так и надо отдыхать», «Какой задор», «Наряд прям шик! Лифчик можно было попраздничнее выбрать», «В 35 только так и зажигают», — стали писать в Сети.