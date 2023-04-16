Кристина Асмус распахнула жакет, оголив свои прелести на вечеринке: с размахом отметила 35-летие (видео)

На этот раз Асмус решила отметить юбилей. В честь своего 35-летия она устроила вечеринку. Актриса позвала друзей и близких. Она появилась на публике в брючном костюме цвета яичной скорлупы. Именинница пустилась в пляс. Она распахнула жакет, блеснув своими прелестями в лифчике. Кристина весь вечер принимала поздравления и веселилась.

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