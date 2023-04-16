«Спасибо, что в трусиках»: Муцениеце в пикантном платье вышла к народу, продемонстрировав свои «спелые» округлости

15 апреля Агата снова вышла на сцену. С каждым разом она становится все увереннее. Актриса в платье с прозрачными вставками и кружевом подчеркнула свои прелести. Смелый разрез также позволил ей блеснуть ножками. Муцениеце пообщалась с публикой. Она наклонилась к столику, не прикрыв свои округлости.

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