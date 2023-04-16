«Спасибо, что в трусиках»: Муцениеце в пикантном платье вышла к народу, продемонстрировав свои «спелые» округлости

Агата Муцениеце не перестает удивлять фанатов. После развода с Павлом Прилучным она снова стала ведущей музыкального шоу, похудела и стала еще чаще сниматься. Наряды актрисы также стали более женственными. А недавно она заняла место Екатерины Варнавы в кабаре театре, где блистает в нижнем белье.
15 апреля Агата снова вышла на сцену. С каждым разом она становится все увереннее. Актриса в платье с прозрачными вставками и кружевом подчеркнула свои прелести. Смелый разрез также позволил ей блеснуть ножками. Муцениеце пообщалась с публикой. Она наклонилась к столику, не прикрыв свои округлости.
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Публика пришла в восторг от образа Агаты. Многие осыпали маму двоих детей комплиментами. Она поразила своими формами. «Какая же вы красотка», «Это браво!», «Только прекраснее с каждым годом», «Вы поражаете, нимфа», «Ну платье так круто сидит», «Спасибо, что в трусиках», — стали писать подписчики.