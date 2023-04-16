Само совершенство без лифчика: Ирина Шейк в прозрачном платье обнажила грудь на фестивале «Коачелла»

15 апреля Ирина решила отправиться на знаменитый фестиваль «Коачелла». На этом мероприятии принято появляться в дерзких нарядах. Модель облачилась в прозрачное черное платье в пол с рюшами. Она оголила свою изящную грудь. Трусы прикрыли сокровенное. Шейк козырнула своей идеальной фигурой.

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