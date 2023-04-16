Само совершенство без лифчика: Ирина Шейк в прозрачном платье обнажила грудь на фестивале «Коачелла»

Ирина Шейк уже давно живет в Нью-Йорке. Она продолжает строить карьеру модели. Русскую красавицу регулярно можно увидеть на подиумах. Она в свои 37 лет держит себя в форме. Ирина то и дело красуется в бикини. Многие восхищаются тем, как выглядит модель. Поклонники даже считают, что она может воссоединится с экс-возлюбленным Брэдли Купером.
15 апреля Ирина решила отправиться на знаменитый фестиваль «Коачелла». На этом мероприятии принято появляться в дерзких нарядах. Модель облачилась в прозрачное черное платье в пол с рюшами. Она оголила свою изящную грудь. Трусы прикрыли сокровенное. Шейк козырнула своей идеальной фигурой.
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Ирина Шейк. Фото: соцсети звезды
Поклонники были сражены тем, как выглядит модель. Она поддержала тренд на «голые» наряды. Многие осыпали ее комплиментами. «Это сногсшибательно», «Грудь будоражит», «Наряд прям создан для вас», «Когда тело идеальное, можно и так», «Спасибо, что в трусиках», — стали писать подписчики.