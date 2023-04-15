Клава Кока натянула трусы выше талии: покрасовалась перед парнем с приспущенными джинсами

Клава Кока уже успела стать популярной исполнительницей в России. Она регулярно дает концерты и появляется на съемках телевизионных шоу. Певица любит быть в центре внимания. Зачастую она выбирает дерзкие образы. Артистка очень хочет выйти замуж, поэтому носит наряды, которые подчеркивают ее достоинства.
На этот раз Клава поделилась новыми кадрами. Она решила выучить новый танец. Перед парнем блондинка предстала в спортивном топике и приспущенных джинсах. Артистка натянула трусы выше талии. Она оголила часть тела. Кока старалась повторять за танцором, но не переставала игриво улыбаться.
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Поклонники восхитились тем, как выглядит Клава. Но некоторые осудили ее за торчащие трусы. «Мода странная пошла», «И зачем трусы показывать?», «Такая сочная», «Парень едва сосредоточился», «С вами сложно что-то учить! Всегда отвлекаешься», «Фигурка классная», — стали писать подписчики.