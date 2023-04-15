Ольга Бузова в мини-платье с разрезами на талии отправилась в театр: едва прикрыла свои «сдобные» бедра

Ольга Бузова уже много лет выступает на сцене. Она также продолжает вести шоу. Блондинка мечтает о семье и детях. Она старается всегда выглядеть привлекательно. Порой ее образы очень откровенные. И на днях артистка похвасталась кольцом с внушительным камнем. А 15 апреля звезда успела поужинать в ресторане и посетить театр.
Примечательно, что Ольга решила нарядиться для выхода в свет. Она облачилась в силуэтное мини-платье с пикантными разрезами на талии. Наряд подчеркнул ее изгибы фигуры. Туфли на каблуке и аксессуары дополнили образ. Телеведущая едва прикрыла свои бедра. Бузова щегольнула в своем лаконичном образе в театре.
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Некоторые поклонники посчитали ее наряд неуместным. Ольгу многие подвергли критике. «Какая длинноногая», «И в таком платье в театр? Лучше что-то сдержаннее выбрать», «Ну хоть не голая», «Лучше бы платье в пол надела, неуместно», «Ох, какая фигуристая», «Ну прям хороша», «Это огонь», — стали писать подписчики.