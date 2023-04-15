Ольга Бузова в мини-платье с разрезами на талии отправилась в театр: едва прикрыла свои «сдобные» бедра

Примечательно, что Ольга решила нарядиться для выхода в свет. Она облачилась в силуэтное мини-платье с пикантными разрезами на талии. Наряд подчеркнул ее изгибы фигуры. Туфли на каблуке и аксессуары дополнили образ. Телеведущая едва прикрыла свои бедра. Бузова щегольнула в своем лаконичном образе в театре.

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