Рудова в топике и юбке в дырочку бесстыдно засветила свои прелести: торчат «сладкие вишенки»

Наталья Рудова уже много лет строит карьеру в кино. Она не скрывает, что стала популярной после съемок сериала «Татьянин день». Актриса теперь все чаще соглашается на более смелые роли. В свои 39 лет она не перестает следить за фигурой. Блондинка то и дело щеголяет в бикини, а также носит откровенные наряд.
На этот раз Наталья решила подготовиться к лету. Она похвасталась новой обновкой. Актриса облачилась в вязаный топик и юбку в дырочку. Она отказалась от лифчика, засветив упругую грудь. Также актриса блеснула округлыми формами. Стринги впились в ее тело. Рудова сделала акцент на стройных ножках.
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Поклонники были впечатлены. Многие осыпали актрису комплиментами. «Как вам идет», «Просто амазонка», «Все же видно», «В таком только на пляж», «Ой, вишенки торчат», «Фигурка у вас шикарная», «Такие длинные ноги! Это восторг», — стали писать пользователи Сети.