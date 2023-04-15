«Спасибо за то, что вы есть»: Собчак показала редкое фото Пугачевой, сделанное в Куршевеле

Алла Пугачева много лет выступает на сцене. Она стала легендарной исполнительницей. Певица вышла на пенсию и поет редко. Она переехала в Израиль с семьей. Многие за это подвергли артистку критике. Но 15 апреля в свой день рождения она получила также много приятный поздравлений от друзей.
Решила присоединиться к поздравлениям также Ксения Собчак. Она с ней близко знакомой и даже брала интервью у певицы несколько лет назад. Телеведущая поделилась уникальным фото, которое было сделано в Куршевеле около 20 лет назад.
В кадре Алла Борисовна сидит за столом с Максимом Галкиным*, Светланой Бондарчук и другими известным персонами. Примадонна тогда еще была рыжей и носила балахоны.
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Ксения Собчак и Алла Пугачева с друзьями. Фото: соцсети звезды
«Алла Борисовна! Любим вас! Спасибо за то, что по-прежнему вы и есть «Родина-мать!» Знали бы мы тогда, отдыхая в Куршавеле, какие наступят времена и как по-разному сложится судьба всех сидящих за этим дружным столом», – написала Собчак.
Поклонники разделились на два лагеря. Одних возмутили слова телеведущей. Другие отметили, что Примадонна останется великой певицей, где бы не находилась.
* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.