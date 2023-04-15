«Спасибо за то, что вы есть»: Собчак показала редкое фото Пугачевой, сделанное в Куршевеле

Решила присоединиться к поздравлениям также Ксения Собчак. Она с ней близко знакомой и даже брала интервью у певицы несколько лет назад. Телеведущая поделилась уникальным фото, которое было сделано в Куршевеле около 20 лет назад.

В кадре Алла Борисовна сидит за столом с Максимом Галкиным*, Светланой Бондарчук и другими известным персонами. Примадонна тогда еще была рыжей и носила балахоны.

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