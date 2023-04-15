Агата Муцениеце блеснула своим манким декольте на камеру: родинка прям в интимном месте

Агата Муцениеце больше 12 лет снимается в кино. Она стала одной из самых известных персон в России. После развода с Павлом Прилучным актриса сначала переживала, а потом похудела, получила новые роди и даже услышала похвалу от Филиппа Киркорова. А с недавних пор звезда выступает в театре кабаре, где оголяет свои прелести.
15 апреля Агата приготовилась к новому выступлению. Она признавалась, что волнуется, так как не считает себя идеальной. Но в соцсети актриса поделилась горячим селфи. Она покрасовалась в корсете с узором и глубоким декольте. Муцениеце игриво оголила упругую грудь, засветив родинку на интимном месте.
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Поклонники восхитились тем, как выглядит Агата. Многие осыпали ее комплиментами. «Становитесь все краше и смелее», «До чего хороша», «Ох, что интригующий вид», «Агата, вы стали просто чертовкой», «Декольте умопомрачительное», «И как везет тем, кто вами будет любоваться», «Наш десертик», — стали писать в Сети.