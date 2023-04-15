Севастьянова игриво обнажила аппетитные полушария груди: свела с ума мужчин, сняв пикантное видео в постели

На этот раз Севастьянова проводит отпуск в Дубае. Она каждый вечер наряжается, чтобы отправится в ресторан. Порой гимнастка делится откровенными фото. На этот раз она решила снять видео прямо в постели. Брюнетка оголила пышные полушария груди. Каролина нежилась в кровати в одном нижнем белье, прикрывшись простынкой. А вот «ложбинку греха» она не прикрыла.

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