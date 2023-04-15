«Как будет яйцо на китайском?»: Ксения Собчак показала, как подросший сын готовится к Пасхе вместе с бабушкой

Ксения Собчак уже давно стала известной телеведущей. Она продолжает строить карьеру и давно успела прославиться. Блондинка продолжает снимать свои проекты, а также регулярно выходит в свет. Она проводит время с Константином Богомоловым. Также выходные звезда старается посвящать сыну Платону.
На этот раз Собчак помогла наследнику подготовится к Пасхе. Она засняла, как мальчик наклеивает на куриные яйца цветные салфетки с узором. За толом также была его бабушка Людмила Нарусова. Помогал ребенку и его преподаватель китайского языка.
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«Не знаю, что у нас получится. Платон, думаешь у нас будут такие синенькие яички? А как будет яйцо по китайски?» – уточнила телеведущая.
«Да! Сида», – ответил малыш.
«А в Китае есть традиция красить яйца?» – спросила Ксения.
«Там буддисты и конфуцианство», – сказала Нарусова.
«Я знаю. Мам, это была шутка», – пояснила звезда.
«Кто как, а мы нашли в Интернете классный лайфхак как сделать яйца из салфеток в цветочек с помощью яичного белка», – похвасталась Собчак.
Поклонники восхитились тем, как старается Платон. Многие также были рады, что в семье соблюдают традиции, а бабушка помогает внуку.
Платон Виторган. Фото: соцсети звезды