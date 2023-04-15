«Как будет яйцо на китайском?»: Ксения Собчак показала, как подросший сын готовится к Пасхе вместе с бабушкой

На этот раз Собчак помогла наследнику подготовится к Пасхе. Она засняла, как мальчик наклеивает на куриные яйца цветные салфетки с узором. За толом также была его бабушка Людмила Нарусова. Помогал ребенку и его преподаватель китайского языка.

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«Не знаю, что у нас получится. Платон, думаешь у нас будут такие синенькие яички? А как будет яйцо по китайски?» – уточнила телеведущая.