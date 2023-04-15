«Не волнует, что обо мне думают»: Кристина Асмус в крохотном платье засветила «межножное пространство» 

Кристина Асмус много лет снимается в кино. Она уже много лет строит карьеру и успела не раз удивить публику. Многие помнят фильм «Текст», где она снялась в постельной сцене. А потом актриса развелась с Гариком Харламовым. Они до сих пор вступают в перепалки из-за имущества. При этом артистка не перестает дразнить хейтеров смелыми фото и регулярно выходит в свет.
На днях Асмус отметила свой юбилей. Она повеселилась с друзьями. На этот раз актриса поделилась новым фото. Она запечатлелась в ванной комнате в крохотном алом платье. Экс-жена Харламова засветила «межножное пространство». Кристина не стала скрывать свои прелести. Она козырнула голыми ногами.
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Кристина Асмус. Фото: соцсети звезды
«Вчера у меня был День рождения. Я еще отдельно потом расскажу, что вчера произошло со мной.
А пока хочу сказать, что… в свои 35 я так счастлива! Спокойна, гармонична, меня категорически не волнует, что обо мне думают другие, я отсекаю ненужный шум. Я перестала ставить себя на паузу.
Я люблю себя без причин и принимаю себя всецело. Я люблю свой возраст, свое тело, каждую складку и каждую морщину. Я перестала что-либо доказывать. Я стала уважать слабости других и понимать, что все мы разные. На агрессию я давно уже реагирую теплом и улыбкой. Мне таких людей чаще хочется уже не убить, а обнять.
Я научилась ценить свое время и свои ресурсы. И карьера для меня уже не самое главное. Главное – семья, друзья, ментальное здоровье и полнейшее удовольствие от того, что я делаю. Мне спокойно, мне понятно куда, с кем и зачем я иду. Я очень люблю и любима», – написала звезда.