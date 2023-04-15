Мария Горбань уже давно стала популярной. Она много лет снимается в кино. Многие зрители ее полюбили за роль в сериале «Кухня». Она играла жену Дмитрия Нагиева. Однако в настоящей жизни она счастлива в браке с фотографом Кириллом Зоткиным. Более того, звезда растит двоих детей, но остается в форме.
На этот раз Мария приняла участие в пикантной фотосессии. Она покрасовалась в модном купальнике-жатке. Актриса предстала без макияжа. Она выпятила свои достоинства. Блондинка блеснула мощными бедрами, не прикрыв зону бикини. Она также засветила пикантное декольте. Горбань позировала перед мужем.
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Мария Горбань. Фото: соцсети звезды
«Решила собраться с мыслями… ни одна мысль на собрание не пришла», – написала актриса.
Поклонники были сражен тем, как выглядит мама двоих детей. Ее осыпали комплиментами. «Купальник бомба, честно говоря», «Ммм, как все гладенько», «Шикарное тело», «До чего соблазнительный вид снизу», — стали писать подписчики.