На этот раз Мария приняла участие в пикантной фотосессии. Она покрасовалась в модном купальнике-жатке. Актриса предстала без макияжа. Она выпятила свои достоинства. Блондинка блеснула мощными бедрами, не прикрыв зону бикини. Она также засветила пикантное декольте. Горбань позировала перед мужем.

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