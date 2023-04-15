Почему Павел Прилучный до сих пор прописан в квартире Агаты Муцениеце

Агата Муцениеце развелась с Павлом Прилучным еще летом 2020 года. Бывшие супруги давно поделили имущество: Прилучному достался их семейный дом, а Агата с детьми осталась в просторном столичном жилье.

Но по какой-то причине Павел до сих пор не спешил выписываться из квартиры, к которой уже не имеет никакого отношения. Актриса долго ждала, когда Прилучный займется своей регистрацией, но и ее терпению пришел конец.

В начале этого года стало известно о том, что звезда обратилась в суд с требованием принудительно выписать бывшего мужа из ее московской квартиры. На первом заседании Прилучный выразил готовность подписать необходимые документы. Однако это у него не получилось из-за ошибок в бумагах. Следующая попытка состоится 17 апреля, если все пройдет гладко, то Муцениеце наконец-то сможет закрыть этот затянувшийся вопрос.

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Источник: woman.ru