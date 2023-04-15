Маленькая леди: Кудрявцева засняла, как четырехлетняя дочка лакомится изысканными блюдами в ресторане

Примечательно, что Лера порой балует себя изысканными блюдами. Она показала, как ее дочка пробует пасту с морепродуктами. Кроха в какой-то момент стала брать макароны руками. Телеведущая ее сразу предупредила, что так делать нельзя. А Катя Гордон нашла способ, как подогреть аппетит девочки.

«Кто победит, ты макаронину или макаронина тебя? Давай, побеждай! Молодец!» – сказала ей Гордон. «Руками не надо! Вилку возьми», – отметила Лера.

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