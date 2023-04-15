Маленькая леди: Кудрявцева засняла, как четырехлетняя дочка лакомится изысканными блюдами в ресторане

Лера Кудрявцева уже давно стала популярной телеведущей. Она продолжает вести популярные передачи. Примечательно, что в 51 год блондинка не перестает наряжаться, следить за фигурой. Свободное время она любит проводить с друзьями. На этот раз звезда решила устроить посиделки с подругами. С собой в ресторан она взяла четырехлетнюю дочку Марию.
Примечательно, что Лера порой балует себя изысканными блюдами. Она показала, как ее дочка пробует пасту с морепродуктами. Кроха в какой-то момент стала брать макароны руками. Телеведущая ее сразу предупредила, что так делать нельзя. А Катя Гордон нашла способ, как подогреть аппетит девочки.
«Кто победит, ты макаронину или макаронина тебя? Давай, побеждай! Молодец!» – сказала ей Гордон.
«Руками не надо! Вилку возьми», – отметила Лера.
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Поклонники восхитились умилительными кадрами. Многие отметили, что девочка растет красавицей. «Ну прям прелесть», «До чего она обаятельная», «Просто леди», «Как она аппетитно кушает», «Я тоже руками люблю есть», «Она прям мамина улучшенная версия», «Как классно, когда дочка такая. Прям подружка», — стали писать подписчики.
Лера Кудрявцева с дочкой. Фото: соцсети звезды