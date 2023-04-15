Марина Юдашкина поделилась личными кадрами с Аллой Пугачевой: когда веселились в деревне Грязь

15 апреля не забыла поздравить Примадонну и чета Юдашкиных. Раньше они собирались в месте на праздники. Марина поделилась личными кадрами, на которых они веселятся в замке. Тогда Алла Борисовна в черное лаконичное платье макси и ботинки на платформе. Ее лук дополняла нитка жемчуга. Подруга была одета с ней в одном стиле.

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