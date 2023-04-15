Марина Юдашкина поделилась личными кадрами с Аллой Пугачевой: когда веселились в деревне Грязь

Алла Пугачева долгое время жила с семьей в замке в деревне Грязь. Лишь в прошлом году она решила переехать в Израиль. Там певица растит двойняшек Лизу и Гарри. Иногда она выходит в свет, посещая концерты и театры. Также недавно ее проведали Валентин Юдашкин с женой Мариной. А вот в день рождения звезда принимала поздравления со всех концов света.
15 апреля не забыла поздравить Примадонну и чета Юдашкиных. Раньше они собирались в месте на праздники. Марина поделилась личными кадрами, на которых они веселятся в замке. Тогда Алла Борисовна в черное лаконичное платье макси и ботинки на платформе. Ее лук дополняла нитка жемчуга. Подруга была одета с ней в одном стиле.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Марина Юдашкина и Алла Пугачева. Фото: соцсети звезды
«Дорогая Аллочка! Поздравляем с днем рождения ! Будь счастлива!» – написала жена кутюрье.
Поклонники восхитились тем, какая крепкая дружба у подруг. Многие присоединились к поздравлениям. Напомним, что часто возникают слухи, что замок супруги выставили на продажу. Однако пока он остатся в собственности пары.
Алла Пугачева и Марина Юдашкина. Фото: соцсети звезды