«Будь любима, счастлива»: Буйнов показал, как Пугачева щеголяла в алом берете и остромодных брюках на молнии

Вот уже больше полугода Алла Пугачева живет в Израиле. Там она обосновалась в особняке и растит двойняшек: Лиза и Гарри. 15 апреля певица отметила свой день рождения. Ее поздравили многие друзья. Муж Максим Галкин* находится на гастролях, но не забыл посвятить ей теплые слова в соцсети.
Также поздравил Примадонну ее друг Александр Буйнов. Он поделился кадром, который был сделан на вечеринке. Тогда они оделись в одной гамме. Алла Борисовна щеголяла в алом берете и ярких остромодных брюках с разрезами на молнии снизу. Туника и остроносые кожаные ботинки дополнили ее аутфит.
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Алла Пугачева и Александр Буйнов. Фото: соцсети звезды
«С днем рождения, сестра! «Пусть все будет так, как ты захочешь» Будь любима, счастлива и здорова и пусть дети приносят только радость!» – написал Буйнов.
Поклонники отметили, что Пугачева всегда умела быть стильной и броской. «Великая, любимая женщина!», «Лучшая незаменимая, Алла», «Всегда прекрасно выглядит», «Самая стильная бабушка», — стали писать в Сети.
*Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.