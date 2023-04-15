«Будь любима, счастлива»: Буйнов показал, как Пугачева щеголяла в алом берете и остромодных брюках на молнии

Также поздравил Примадонну ее друг Александр Буйнов. Он поделился кадром, который был сделан на вечеринке. Тогда они оделись в одной гамме. Алла Борисовна щеголяла в алом берете и ярких остромодных брюках с разрезами на молнии снизу. Туника и остроносые кожаные ботинки дополнили ее аутфит.

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