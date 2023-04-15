«Срочно подберите слюнки»: Агата Муцениеце в откровенном платье без белья сверкнула своими «сочностями»

Агата Муцениеце

Агата Муцениеце. Фото: соцсети звезды

Актриса не постеснялась оголить свои прелести на публике.

Агата Муцениеце уже давно стала известной актрисой. Она не перестает строить карьеру и сниматься в новых проектах. Примечательно, что Агата в свои 34 года может похвастаться стройной фигурой. При этом она уже давно стала мамой двоих детей: сына Тимофея и дочки Мии. После развода с Павлом Прилучным артистка стала чаще соглашаться на более смелые роли.

Примечательно, что Агата теперь играет в спектакле для взрослых. Она блистает в Crave практически в обнаженном виде. Накануне актриса похвасталась прелестями фигуры, облачившись в откровенное платье из бус, которое едва прикрыло ее интимные зоны. Муцениеце была без белья, козыряя своими манкими формами. 

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Агата Муцениеце. Фото: соцсети звезды

Поклонники были сражены тем, как выглядит Агата. Многие осыпали ее комплиментами. «Просто красотка», «Ну что за чудо-женщина», «Такая вы соблазнительная», «Наряд для привлечения мужчин», «Срочно подберите слюнки», «Фигурка лишает дара речи», — стали писать пользователи Сети.

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