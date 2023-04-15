«Мне нужны партнерские отношения»: Ксения Бородина не отрицает возможности третьего брака

Телеведущая Ксения Бородина надеется встретить третьего мужа.
Несмотря на два неудачных брака, Бородина верит в любовь. Ксения уверена, в 40 жизнь только начинается. Поэтому свой шанс выйти замуж в третий раз Бородина не хочет оставлять забытым.
«Я достаточно консервативна во многих вопросах. Я верю в брак и в то, что люди могут пройти очень многие испытания и оставаться счастливыми», – заявила Ксения Бородина.
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«Мне нужны партнерские отношения – это абсолютно точно. То есть не смогу засесть дома, и чтобы полностью за все отвечал муж. Это мне не подойдет. Но и мужчину, который будет зависеть от меня полностью, я не хочу – не мое», – добавила Ксения Бородина в беседе с Надеждой Стрелец в рамках YouTube-шоу «Стрелец-молодец».
Напомним, ранее Бородина раскрыла подробности похождений Омарова.