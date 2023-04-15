«Мне нужны партнерские отношения»: Ксения Бородина не отрицает возможности третьего брака

Телеведущая Ксения Бородина надеется встретить третьего мужа.

Несмотря на два неудачных брака, Бородина верит в любовь. Ксения уверена, в 40 жизнь только начинается. Поэтому свой шанс выйти замуж в третий раз Бородина не хочет оставлять забытым.

«Я достаточно консервативна во многих вопросах. Я верю в брак и в то, что люди могут пройти очень многие испытания и оставаться счастливыми», – заявила Ксения Бородина.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».