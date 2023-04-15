Кудрявцева оделась с крохой-дочкой в одной гамме: маленькая Мария в стеганом пуховике и наушниках щегольнула с мамой

Лера Кудрявцева уже много лет строит карьеру на телевидении. Она много лет ведет несколько передач. Примечательно, что блондинка следит за фигурой и часто предстает в элегантных нарядах. Однако в обычной жизни 51-летняя Лера любит удобства. Накануне она насладилась отдыхом, устроив посиделки с подругами.
Кудрявцева увиделась с Катей Гордон. Они не только устроили посиделки в ресторане, но и прогулялась с подругами. Телеведущая облачилась в спортивный костюм цвета фуксии и пуховую жилетку канареечного цвета. С ней в одной гамме была одета дочка Мария. Четырехлетняя дочка звезды была в джоггерах с принтом и стеганом пуховике лимонного оттенка. На ее голове были теплые плюшевые наушники.
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Лера Кудрявцева с дочкой. Фото: соцсети звезды
«Посидели с девочками. Разговоры, разговоры. Недавно одна знакомая нумеролог составила мне карту на 23 год. Не знаю верите в это или нет, но мне было интересно послушать. Сказала, что в этом году будет переосмысление связей и «друзей».
Вот и я думаю, сколько же вокруг меня людей, которым нужна не я.. Я давно уже стала психологом самоучкой, мне давно уже понятно кто есть кто и кому что надо. Ничего не меняется, в цене до сих пор искренность и любовь», – поделилась звезда.
Поклонники восхитились тем, как выглядит Лера. Другие отметили, что ее наследница сильно подросла.