Кудрявцева оделась с крохой-дочкой в одной гамме: маленькая Мария в стеганом пуховике и наушниках щегольнула с мамой

Кудрявцева увиделась с Катей Гордон. Они не только устроили посиделки в ресторане, но и прогулялась с подругами. Телеведущая облачилась в спортивный костюм цвета фуксии и пуховую жилетку канареечного цвета. С ней в одной гамме была одета дочка Мария. Четырехлетняя дочка звезды была в джоггерах с принтом и стеганом пуховике лимонного оттенка. На ее голове были теплые плюшевые наушники.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».