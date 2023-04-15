Козловский после разоблачения о тайном гражданстве публично обратился к Поплавской — едва не сорвался на мат

Актриса Яна Поплавская ополчилась на коллегу по цеху Данилу Козловского после того, как узнала, что тот в непростое для страны время тайно получил гражданство США. Информация дошла до самого Козловского. Актер вне себя от разоблачения коллеги.

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В своем телеграмм-канале заслуженный артист РФ публично обратился к Поплавской. Градус его обращения настолько высок, что еще немного и актер перешел бы на мат.

«То, что я на несколько дней уезжал в США в перерывах между спектаклями, не дает основания утверждать, что я «сбежал» из России.

И здесь мы передаем пламенный привет госпоже Поплавской, которая одной из первых решила вывести меня на чистую воду», — высказался Козловский.

Ранее актер просил не распускать слухи о тайном бегстве из России. Он и правда часто бывает в Америке, но не ради другой жизни. В США вместе с бывшей возлюбленной живет его дочь Ода Валентина. В марте малышке исполнилось три года.