Илья Соболев о Павле Воле: «В своих жестких шутках о нем я шутил немного и обидеть его еще не успел»

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Резидент Comedy Club Илья Соболев один из тех, кто упражнялся в юморе над Павлом. Комик не припомнил, чтобы его шутки на грани фола хоть раз обидели Волю. Только хорошо узнав ведущего, Соболев понял, в чем его секрет.

«Паша умеет делить юмор и не юмор, в отличие от многих артистов, комиков, публичных личностей, политиков и вообще деятелей, про которых я шутил. У него с чувством юмора все хорошо», — признался комик.