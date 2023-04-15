Илья Соболев о Павле Воле: «В своих жестких шутках о нем я шутил немного и обидеть его еще не успел»

Комики из Comedy Club часто шутят над коллегами. Больше всего достается старожилам шоу, например, Павлу Воле. Над юмористом без конца подтрунивают, наблюдая за реакцией, но даже самые искрометные шутки не задевают артиста.
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Резидент Comedy Club Илья Соболев один из тех, кто упражнялся в юморе над Павлом. Комик не припомнил, чтобы его шутки на грани фола хоть раз обидели Волю. Только хорошо узнав ведущего, Соболев понял, в чем его секрет.
«Паша умеет делить юмор и не юмор, в отличие от многих артистов, комиков, публичных личностей, политиков и вообще деятелей, про которых я шутил. У него с чувством юмора все хорошо», — признался комик.
«Отношения с Пашей у нас хорошие, в своих жестких шутках о нем я шутил немного и обидеть его еще не успел», — цитирует Соболева «U magazine».