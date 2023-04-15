Манная каша будет? Климова в переднике прокипятила молоко: мурлыкала, стоя у плиты

Екатерина Климова провела уикенд в компании подруг - Оксаны Акиньшиной и Екатерины Вуличенко. Они весь вечер готовились к Светлому празднику Пасхи. Пекли куличи, красили яички - все как положено. Экс-жену Гелы Месхи даже засняли в переднике и с пучком на голове. Климова помешивала молоко на плите, мурлыча и веселя подруг.

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