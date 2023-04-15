Манная каша будет? Климова в переднике прокипятила молоко: мурлыкала, стоя у плиты

Екатерина Климова провела уикенд в компании подруг - Оксаны Акиньшиной и Екатерины Вуличенко. Они весь вечер готовились к Светлому празднику Пасхи. Пекли куличи, красили яички - все как положено. Экс-жену Гелы Месхи даже засняли в переднике и с пучком на голове. Климова помешивала молоко на плите, мурлыча и веселя подруг.
Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».
Многие поклонники тут же пошутили, что если бы актриса так баловала кулинарными изысками последнего мужа, то и до развода бы не дошло.
«Для Месхи готовила?», «Ого! Какие редкие кадры - у плиты, да еще и в переднике! Прямо-таки повар», «Стройняшка! Ну какая же красивая у нее фигурка», «И это мама четверых детей - талия узкая», - пишут фолловеры.