Опубликовала еще одно провокационное фото: Кристина Асмус ответила Ксении Собчак на критику своей внешности

Кристина Асмус

Кристина Асмус. Фото: соцсети 

После того, как журналистка показала «второй» подбородок актрисы, экс-возлюбленная Гарика Харламова показала себя в неприглядном виде сама.

Недавно артистке Кристине Асмус исполнилось 35 лет. В честь этого Кристина опубликовала фото из раздевалки спортивного зала, где виднелся «второй» подбородок знаменитости.

А до этого Кристина Асмус не стала молчать после едких шуточек телеведущей Ксении Собчак в свой адрес.

Напомним, ранее Ксения Собчак посмеялась, когда увидела общие снимки с актрисой Кристиной Асмус. На фото видно «второй подбородок» исполнительницы главной роли в фильме «Текст».

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Однако сейчас Кристина своими руками опубликовала другой неудачный снимок.

Кристина Асмус в раздевалке. Фото: соцсети 

Напомним, ранее Кристина Асмус призналась, что покинула дом бывшего мужа Гарика Харламова. 

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