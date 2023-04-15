Опубликовала еще одно провокационное фото: Кристина Асмус ответила Ксении Собчак на критику своей внешности

Недавно артистке Кристине Асмус исполнилось 35 лет. В честь этого Кристина опубликовала фото из раздевалки спортивного зала, где виднелся «второй» подбородок знаменитости.

А до этого Кристина Асмус не стала молчать после едких шуточек телеведущей Ксении Собчак в свой адрес.

Напомним, ранее Ксения Собчак посмеялась, когда увидела общие снимки с актрисой Кристиной Асмус. На фото видно «второй подбородок» исполнительницы главной роли в фильме «Текст».

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Однако сейчас Кристина своими руками опубликовала другой неудачный снимок.