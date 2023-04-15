Опубликовала еще одно провокационное фото: Кристина Асмус ответила Ксении Собчак на критику своей внешности

Недавно артистке Кристине Асмус исполнилось 35 лет. В честь этого Кристина опубликовала фото из раздевалки спортивного зала, где виднелся «второй» подбородок знаменитости.
А до этого Кристина Асмус не стала молчать после едких шуточек телеведущей Ксении Собчак в свой адрес.
Напомним, ранее Ксения Собчак посмеялась, когда увидела общие снимки с актрисой Кристиной Асмус. На фото видно «второй подбородок» исполнительницы главной роли в фильме «Текст».
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Однако сейчас Кристина своими руками опубликовала другой неудачный снимок.
Кристина Асмус в раздевалке. Фото: соцсети
Напомним, ранее Кристина Асмус призналась, что покинула дом бывшего мужа Гарика Харламова.