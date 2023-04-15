Пишет и просит о встрече: Капаклы хочет помириться с Африкантовой

В начале этого года в звездном семействе произошел разлад. Марина Африкантова поймала мужа на измене, о тайном романе стало известно подписчикам и все это вылилось в грандиозный скандал. Марина прилюдно упрекала неверного мужа, а Роман, в свою очередь, окончательно перестал скрывать новые отношения.
Спустя некоторое время эмоции утихли. Казалось, что Африкантова, уже стала забывать о неприятной истории. Но недавно Капаклы вернулся в Дубай и начал искать встречи с обманутой супругой. Судя по всему, молодой человек намерен мирно выяснить отношения. О воссоединении речи пока не идет, ведь Роман прилетел в Эмираты с любовницей, но видно, что напряженная ситуация его очень беспокоит.
«Марин, привет — это Рома, я в Дубае, если ты вдруг эмоционально готова, то давай поговорим или хотя бы попытаемся. Надеюсь на положительный ответ. Уверен обоим после этого станет легче», — написал Роман.
Фото: соцсети Марины Африкантовой
Но Марина пока не готова к диалогу, она ничего не ответила бывшему возлюбленному. Звезда телестройки заблокировала провинившегося супруга, справедливо отметив, что сейчас разговаривать уже слишком поздно.
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