Пишет и просит о встрече: Капаклы хочет помириться с Африкантовой

В начале этого года в звездном семействе произошел разлад. Марина Африкантова поймала мужа на измене, о тайном романе стало известно подписчикам и все это вылилось в грандиозный скандал. Марина прилюдно упрекала неверного мужа, а Роман, в свою очередь, окончательно перестал скрывать новые отношения.

Спустя некоторое время эмоции утихли. Казалось, что Африкантова, уже стала забывать о неприятной истории. Но недавно Капаклы вернулся в Дубай и начал искать встречи с обманутой супругой. Судя по всему, молодой человек намерен мирно выяснить отношения. О воссоединении речи пока не идет, ведь Роман прилетел в Эмираты с любовницей, но видно, что напряженная ситуация его очень беспокоит.