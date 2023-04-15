Модник с «золотыми руками»: Оксана Самойлова рассказала о достижениях сына

Жена шоумена Джигана – Оксана Самойлова – поделилась свежей фотографией своего младшего ребенка в личном микроблоге. Таким способом знаменитость похвасталась подарком от своего малыша.

Самойлова рассказала, как сын Давид вручил ей поделку в честь Дня космонавтики. Наследник шоумена Джигана сделал открытку своими руками. На картоне Давид изобразил ракету и приклеил свою фотографию. Малыш представил себя капитаном космического корабля.

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Оксана Самойлова не могла не запечатлеть стильного сына с подарком для нее в руке. Давид в кожаной куртке, светлых джинсах и белой рубашке дополнил образ солнечными очками с широкой оправой.