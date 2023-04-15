Сын Губерниева про его «коньячный скандал» с Бузовой: «Папа здорово понимает, когда можно зацепиться»

«Я не пью коньяк, вы, что, издеваетесь?! Мне нельзя!». Эти истошные крики Ольга Бузовой в прямом эфире «Матч ТВ» при случае цитирует вся страна. Тогда комментатор Дмитрий Губерниев, подколовший звезду, заработал себе дополнительные очки славы.

Сын спортивного комментатора — Михаил — с интересом наблюдал за развитием скандальной истории. Почти два года спустя Губерниев-младший впервые высказался о публичной склоке с участием родителя.