Сын Губерниева про его «коньячный скандал» с Бузовой: «Папа здорово понимает, когда можно зацепиться»

«Я не пью коньяк, вы, что, издеваетесь?! Мне нельзя!». Эти истошные крики Ольга Бузовой в прямом эфире «Матч ТВ» при случае цитирует вся страна. Тогда комментатор Дмитрий Губерниев, подколовший звезду, заработал себе дополнительные очки славы.
Сын спортивного комментатора — Михаил — с интересом наблюдал за развитием скандальной истории. Почти два года спустя Губерниев-младший впервые высказался о публичной склоке с участием родителя.
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«Это было очень интересно. Мой папа — человек умный и острый. Он очень здорово понимает, когда можно за что-то зацепиться, поднять популярность, вызвать интерес. Это, конечно, большой талант», — отметил Михаил.
При этом сын ведущего достаточно положительно отозвался об оппонентке отца. По мнению Губерниева-младшего, Ольга Бузова умный человек, умеющий пробивать себе дорогу и долго оставаться на плаву.
«Ольга — большая молодец, она нашла себя, она нашла возможность заработать деньги на тех, кому нравится ее музыка», — поделился Михаил со «СтарХитом», добавив, что как певица Бузова ему не нравится.